Volpato: "Sassuolo ambiente ideale per me. Dybala tra i migliori mai passati dalla Serie A"

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:45
Giacomo Iacobellis

Cristian Volpato, trequartista del Sassuolo, è intervenuto ai canali ufficiali del club per raccontare la sua carriera e la stagione dei neroverdi. Queste le sue principali dichiarazioni: "Finora è stata una stagione positiva. Siamo un bel gruppo e dobbiamo continuare così".

Sul suo impiego crescente: "Tutti i giocatori vogliono giocare sempre, io sto trovando più spazio, ma devo continuare a lavorare e tenere i piedi per terra".

Sui suoi primi calci al pallone: "Da bambino segnai 25 reti in una partita col mio club locale, a fine partita venne una persona a chiedermi di trasferirmi a Sydney per giocare. Lì è iniziato tutto".

Su Totti suo agente: "Un giorno arriva Francesco all'hotel di mia madre e le chiede di prendermi come tesserato. Lei tremava... Quando io l'ho saputo, sono rimasto contentissimo. Ho firmato subito".

Sul suo ex allenatore Mourinho: "Ero sotto shock, mi allenavo veramente forte quando c'era lui. Ricordo che, appena qualche ora dopo essere stato annunciato, venne a vedere una partita della Primavera".

Su Dybala: "Paulo è una persona straordinaria, molto umile. Per me è uno dei più forti che ha giocato in questo campionato, sono contento di aver giocato e aver imparato da lui a Roma".

Su Matic: "Matic è come un fratello grande che mi aiuta sempre. Ero felicissimo quando è arrivato al Sassuolo, sapevo cosa può dare a me e alla squadra".

Sul prosieguo della stagione: "Dobbiamo ricordare da dove arriviamo, ma anche sapere quanto siamo forti. Abbiamo lasciato per strada tanti punti, lo sappiamo tutti, ora è arrivato il tempo di fare le nostre partite".

Sulla prossima sfida di campionato: "Sappiamo quanto è difficile giocare contro la Roma all'Olimpico. Là i tifosi sono di un altro livello, sono come un 12° uomo in campo".

Su cosa l'ha convinto a scegliere il Sassuolo: "Tutti i giocatori che sono passati da qua... Come crescono i giovani e come li valorizzano, è un ambiente ideale per me".

Sul suo ruolo preferito: "Mi piace giocare trequartista, ma va bene anche ala. Basta stare in campo (ride, ndr)".

