Forlì, Miramari: "Per dare consistenza adeguata alla rosa, dobbiamo fare almeno 6 innesti"

Vigilia di gara per il Forlì, che domani affronterà il derby in casa del Ravenna, in occasione della 21ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, turno che ha preso il via questa sera.

Come si legge su forlitoday.it, il punto della situazione in casa biancorossa è stato fatto da mister Alessandro Miramari, che chiaramente non ha parlato solo del confronto con la seconda forza del raggruppamento - "Mi aspetto una gara combattuta da ambo le parti e che possa essere decisa dalla bravura di qualche giocatore con doti balistiche superiori" -, ma si è concentrato anche sul calciomercato: “I nuovi innesti (Palomba e Selvini, ndr) sono appena arrivati, ma sono arruolabili. Inoltre recuperiamo Macrì che ha smaltito l'influenza mentre Farinelli non è al massimo quindi vedremo se e quando impiegarlo. Ovviamente non siamo a posto così soprattutto a livello numerico, in questo mercato dobbiamo far entrare almeno sei giocatori per dare una consistenza adeguata della rosa alla categoria, almeno due per reparto".

Vedremo quindi entro il 2 febbraio - data di chiusura delle operazioni invernali - se le richieste del tecnico saranno soddisfatte, ma intanto c'è da pensare al campo, con il tentativo di fare uno "scherzetto" a un Ravenna che dovrà evitare la terza sconfitta consecutiva.