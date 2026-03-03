Como, i convocati di Fabregas contro l'Inter: Baturina c'è, la scelta su Morata. Kempf out
Come anticipato da TuttoMercatoWeb, alla fine Martin Baturina è stato inserito nell'elenco dei convocati del Como. La conferma è arrivata dal club lombardo che ha diramato i nomi dei 24 giocatori selezionati da Cesc Fabregas per l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter questa sera (ore 21) al Sinigaglia.
C'erano dei dubbi attorno ad Alvaro Morata, dopo la botta presa in Como-Lecce, ma alla fine l'attaccante spagnolo è regolarmente chiamato a rapporto. Da segnalare invece l'assenza di Kempf, dopo il problema all'anca tornato a infastidirlo nell'ultima gara di campionato e che lo ha costretto alla sostituzione forzata, con Diego Carlos al suo posto. Seconda chiamata di fila per Goldaniga e Diao, invece, rimasti fermi per infortunio per lungo tempo.
La lista completa dei convocati
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Valle, Goldaniga, Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.
