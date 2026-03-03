Atalanta, Zalewski: "Vogliamo prenderci la Coppa Italia. Con Palladino abbiamo ripreso il percorso"

L'esterno dell'Atalanta, Nicola Zalewski, ha parlato a Sportmediaset alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia: "Abbiamo vinto contro i biancocelesti poche settimane fa ma non conta. Le partite passate sono il passato, sappiamo di affrontare una grande squadra che ci metterà in difficoltà in alcuni momenti. Sono preparati e dovremo essere concentrati per 90 minuti, consapevoli che poi ci sarà anche una sfida di ritorno".

Quanta voglia c'è di andare a prendersi questo trofeo?

"Tantissima. Siamo l'unica italiana rimasta in Champions e stiamo portando avanti un percorso che è ripreso da quando è arrivato Palladino. Siamo contentissimi di questo e non vogliamo fermarci qui".

Quanto vi esalta affrontare una big come il Bayern?

"Sappiamo le difficoltà che andremo a trovare in quelle due partite ma allo stesso tempo dobbiamo essere orgogliosi di poter giocare gare del genere. Se siamo a questo punto e affrontiamo queste squadre è grazie al percorso che abbiamo fatto fino a oggi".

Cosa può lasciare la sconfitta contro il Sassuolo?

"È stata una partita negativa sotto tanti punti di vista. Siamo entrati bene in campo e fino all'espulsione di Pinamonti eravamo concentrati e sul pezzo. C'era un po' di timore per l'approccio alla gara, visto che dopo una grande vittoria in Champions il rischio è di avere meno motivazioni. Non è stato così ma ci siamo poi un po' spenti e abbiamo iniziato a sbagliare giocate. Loro sono stati bravi a sbloccare la partite su palla inattiva. Dobbiamo archiviare quella partite pensando alla sfida di domani".

La scelta della Nazionale polacca?

"Non ho mai valutato la possibilità di vestire la maglia dell'Italia, per rispetto della mia famiglia e di mio padre soprattutto, visto che ci teneva tantissimo di vedermi con la Nazionale polacca. Era un suo sogno e sono orgoglioso di rappresentare il Paese dei miei genitori".