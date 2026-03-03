Il bel ricordo di Gotti: "A Cagliari ebbi un intenso litigio con Astori. Poi però capii la persona"

L'allenatore Luca Gotti, oggi opinionista per l'emittente satellitare Sky Sport, ieri sera nel commento in studio dopo la partita tra Udinese e Fiorentina, finita 3-0 in favore dei friulani, ha ricordato il compianto Davide Astori, dalla cui scomparsa (datata 4 marzo 2018) ricorrono domani gli 8 anni di distanza.

Gotti ha raccontato un episodio che a suo dire spiega bene che tipo di persona fosse, Davide Astori. Anche perché il loro rapporto, almeno stando alla storia riferita dallo stesso Gotti, non era partito nel modo migliore. Ha detto infatti l'ex tecnico di Spezia e Udinese, tra le altre: "Ebbi l'onore ed il privilegio di allenarlo per alcuni mesi. All'epoca ero il secondo di Roberto Donadoni, ma il rapporto con Astori non iniziò bene. Durante i primi giorni di allenamento ebbi un intenso litigio con lui".

In seguito però la vicenda ha preso un'altra piega, come raccontato in conclusione sempre da Gotti: "Poi venne a trovarmi in ufficio e mi disse: 'Mister, stasera possiamo andare a mangiare qualcosa assieme?' La trovai una cosa un po' insolita, ma in definitiva questo mi fece capire che persona era Davide".