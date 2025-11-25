Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il punto sulla B: Monza troppo superiore, rinascita Mantova. Crisi Palermo


Davide Possanzini
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:04


Si chiude con le polemiche di Ignazio Abate una nuova giornata del campionato di serie B. La sua Juve Stabia perde per 1-0 nel posticipo con la Sampdoria a causa di un rigore ritenuto "molto generoso, al pari di una direzione complessiva che non ci è piaciuta per niente. Non sappiamo cosa pensare". Per i blucerchiati, a bersaglio con il solito Massimo Coda, tre punti di vitale importanza che consentono di abbandonare l'ultimo posto nella settimana che condurrà al delicatissimo derby con uno Spezia incomprensibilmente in caduta libera e che, al netto del cambio di guida tecnica, proprio non riesce a ingranare. Clamoroso e pesante il 4-1 di Mantova, con i virgiliani che hanno ripreso a correre dopo le tante voci che parlavano di un esonero per mister Possanzini. Brava la società a ricompattarsi al fianco di uno degli artefici principali del biennio magico, a questo punto l'obiettivo salvezza diretta è tutt'altro che utopistico. Per Donadoni, invece, c'è davvero una montagna da scalare. Bene il primo Pescara targato Gorgone, con un pirotecnico e spettacolare 3-3 a Catanzaro nel segno dell'ex Salernitana Tommaso Corazza, autore di una doppietta. Ricordiamo che gli abruzzesi erano in emergenza e un punto conquistato al Ceravolo al 94' è una boccata d'ossigeno fondamentale soprattutto sul piano psicologico.

1-0 del Monza sul Cesena: i brianzoli, pur non giocando un calcio particolarmente spumeggiante, stanno sfruttando l'indiscutibile superiorità dell'organico. Non ce ne voglia mister Bianco, ovviamente, ma un organico del genere non può non vincere un campionato sin qui meno spettacolare e interessante del previsto anche a causa delle pause che si concedono le altre big. Il Modena, per esempio, non va oltre lo 0-0 contro il Sudtirol dell'ottimo Castori. Il Palermo è ufficialmente in crisi e viene contestato dai tifosi dopo lo scialbo pareggio di Chiavari: anche Inzaghi, pur guidando un gruppo molto più forte del Pisa che quasi stracciò la B l'anno scorso, non ha fatto ancora la differenza. Ma Super Pippo resta una garanzia per la categoria. Il Frosinone sbanca il San Nicola di Bari, sempre più vuoto e costantemente in contestazione nei confronti della proprietà targata De Laurentiis. L'Empoli, cinico al massimo, espugna per 0-3 il Partenio di Avellino: inizia a traballare la panchina di Biancolino che, col Sudtirol, si giocherà tanto. Per l'eventuale sostituzione si parla già di Vivarini, reduce dall'esonero di Pescara. Il Venezia, infine, vince il derby di Padova per 0-2 e si rilancia prepotentemente in ottica promozione diretta.

Risultati

CATANZARO-PESCARA 3-3: 10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C), 93' Corazza (P)

AVELLINO-EMPOLI 0-3: 17' Elia, 47' pt Saporiti, 95' Pellegri

CARRARESE-REGGIANA 0-0

VIRTUS ENTELLA-PALERMO 1-1: 44' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

PADOVA-VENEZIA 0-2: 9’ Busio, 67’ rig. Yeboah

BARI-FROSINONE 2-3: 12' Raimondo (F), 21' Verreth (B), 27' Bracaglia (F), 42' Ghedjemis (F), 48' p.t. Castrovilli (B)

MANTOVA-SPEZIA 4-1: 4' Aurelio (S), 33' Ruocco, 58' Cella, 81' e 92' Marras (M)

MODENA-SUDTIROL 0-0

MONZA-CESENA 1-0: 37' Obiang

SAMPDORIA-JUVE STABIA 1-0: 63' rig. Coda

Classifica

Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 20
Juve Stabia 17*
Reggiana 17
Empoli 17
Avellino 16
Catanzaro 16
Carrarese 16
Entella 15
Sudtirol 14
Padova 14
Mantova 14
Bari 13*
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8

*una partita in meno

