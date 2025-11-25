Roma, arrivano i complimenti dei Friedkin per Gasperini: ieri telefonata con l'allenatore

Il successo di Cremona e il primo posto solitario della Roma fa eco anche oltreoceano, dove una famiglia in particolare ha esultato per le gesta di Pellegrini e compagni: i gol di Wesley, Soulè e Ferguson, oltre che una grande prova corale, hanno messo ancora in evidenzia il lavoro del tecnico, evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport.

Ieri i Friedkin si sono complimentati direttamente con Gian Piero Gasperini per la vittoria di Cremona e per il conseguente primo posto solitario (frutto anche della sconfitta serale dell’Inter nel derby). I due texani sono ovviamente assai contenti del cammino attuale della squadra, un percorso che mai prima li aveva resi così felici nel corso delle precedenti gestioni. E lo hanno voluto sottolineare direttamente al principale artefice di tutto ciò, Gasp appunto.

Così i Friedkin ieri si sono messi in contatto con l’allenatore giallorosso, a cui hanno voluto ribadire la loro soddisfazione non solo per la classifica, ma anche per quanto stanno vedendo in campo. Il tecnico e la proprietà giallorossa si aggiorneranno in questi giorni, probabilmente con una telefonata diretta e non solo con uno scambio di messaggi, per quanto intensi. Del resto se è vero che c’è stata la vittoria di Cremona che ha portato — appunto — i Friedkin a godersi per la prima volta in Italia il primato solitario, è anche vero che domenica prossima c’è la supersfida contro il Napoli.