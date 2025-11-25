Juventus alla prova Bodo/Glimt, Spalletti: "Temo il freddo e il campo". Gatti influenzato

La Juventus si prepara al ritorno in campo in Champions League, con Spalletti obbligato a vincere in casa del Bodo Glimt per porre rimedio ad una classifica che non sorride dopo le prime quattro gare: il tecnico di Certaldo dovrà affrontare la sfida presumibilmente senza Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik, assenti alla rifinitura di oggi. Il difensore italiano è alle prese con una sindrome influenzale.

Spalletti teme il campo sintetico e il freddo norvegese

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato di due aspetti in particolare su cui avere attenzione: "Il campo e il clima sono uno svantaggio, perchè io ho avuto la fortuna di lavorare all'estero, perchè l'aria che butti dentro è diversa, è così fredda che non sei abituato. È tutta una questione di abitudine ed è differente dal nostro. La nostra voglia di fare deve sopperire a questo gap che c'è".

Sulla possibilità di far rifiatare Kenan Yildiz, ha dichiarato: "Non possono andare sempre al massimo. Io purtroppo leggo e vedo che a volte ci sono dei momenti naturali dove si va sotto al rendimento classico. Kenan non ha fatto qualche prestazione eccezionale e il riposo fa parte del gioco. A volte ci sono delle necessità che ti tengono fuori e devi incitare i compagni per dare il meglio di te".

Poi allargando il discorso sul turnover, ha aggiunto: "Si cambierà qualche giocatore. Per i numeri è una visione un po' ridotta, Perchè loro hanno questa capacità di occupare gli spazi e ti portano in giro se non sei equilibrato. Noi non dobbiamo lasciare un vuoto dentro, perchè sono bravi e sanno giocare nello stretto. Noi dobbiamo stare molto dentro e far giocare fuori loro".

Anche Cambiaso parla del sintetico: "Ci giocavo a 17 anni"

Anche Andrea Cambiaso, parlando in conferenza stampa, ha posto l'accento sul fattore-campo: "La differenza è a livello fisico perchè adesso siamo a -6 e cambierà il respiro, la forza nelle gambe, le scarpe. Non gioco su un sintetico da quando avevo 17 anni e giocavo con gli allievi nazionali del Genoa. Questa sarà la maggiore differenza", le sue parole.

Juventus, i convocati in vista del Bodo Glimt

Di seguito i convocati bianconeri. Gatti non recupera dalla sindrome influenzale e non sarà a disposizione del tecnico, al pari di Bremer, Milik, Rugani e Pinsoglio.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Fuscaldo.

Difensori: Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.