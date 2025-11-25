De Zerbi non vuole farselo scippare, il Marsiglia accelera l'acquisto definitivo di O’Riley

Il prestito non è sufficiente, il Marsiglia vuole avviare colloqui con il Brighton per l’acquisto definitivo di Matt O’Riley a gennaio. L'indiscrezione lanciata da Sky Sports UK spiega quanto il centrocampista danese stia brillando con l'OM tra Ligue 1 e Champions League in questa stagione, eppure il club francese non ha né un’opzione né l’obbligo di acquisto nell’affare.

Dal direttore sportivo Mehdi Benatia fino all'allenatore Roberto De Zerbi c'è consapevolezza dell’aumento d’interesse da parte di altri grandi club delle cinque principali leghe d'Europa e vorrebbe anticipare la concorrenza. Per questo, secondo l'emittente satellitare, sarebbero pronti ad accelerare le trattative per l'acquisto definitivo dalla società di Premier League nella finestra invernale, per evitare che finisca altrove la prossima estate.

Roberto De Zerbi considera O’Riley un talento unico, con capacità tecniche da top player, l’elevata capacità di lavoro e la versatilità per ricoprire più ruoli. Inoltre ha instaurato una partnership nel doppio mediano di centrocampo con Hojbjerg, brillando anche nella sua posizione più naturale da centrocampista centrale e, a volte, da trequartista. I migliori feedback lato staff tecnico del Marsiglia sono arrivati soprattutto dalle partite di Champions League contro Ajax e Real Madrid. Ma anche dal match contro PSG in Ligue 1 e Metz, quando è stato nominato man of the match.