Serie B, la classifica marcatori: Tiritiello della Virtus Entella sul podio. E al secondo posto

Con la giornata di ieri, lunedì 23 novembre, la Serie B ha quasi mandato in archivio 13 giornate del campionato: per far sì che le stesse siano interamente complete, si dovrà attendere il recupero del match della 10ª giornata tra Juve Stabia e Bari, allora rinviato per le problematiche giudiziarie che hanno afflitto il club campano, ancora in amministrazione controllata. Al netto di ciò, il turno trascorso ha ovviamente smosso la classifica marcatori del torneo cadetto, che vede ancora Gliozzi in vetta in solitaria ma Tiritiello dell'Entella accorciare.

Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati.

7 gol: Gliozzi (5; Modena)

6 gol: Bortolussi (3; Padova), Tiritiello (Virtus Entella)

5 gol: Cissè (Catanzaro), Coda (1; Sampdoria), Ghedjemis (Frosinone), Moncini (1; Bari), Pohjanpalo (Palermo), Popov (Empoli), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli)

4 gol: Adorante (1; Venezia), Calò (1; Frosinone), Ciervo (Cesena), Di Nardo (Pescara), Koutsoupias (Frosinone), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Raimondo (Frosinone), Ruocco (Mantova), Yeboah (1; Venezia)

3 gol: Alvarez (Monza), Biasci (Avellino), Blesa (Cesena), Bracaglia (Frosinone), Busio (1; Venezia), Candellone (Juve Stabia), Dany Mota (Monza), Gytkjaer (Bari), Iemmello (Catanzaro), Izzo (Monza), Lapadula (Spezia), Meazzi (Pescara), Novakovich (Reggiana), Olivieri (Pescara), Olzer (Pescara), Portanova (Reggiana), Tavsan (Reggiana)