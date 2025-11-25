Perugia, Tedesco: "Bella la vittoria, ma solo quando saremo fuori dai playout festeggeremo"

"Ho sempre detto di avere un gruppo che mi mette in difficoltà, la fortuna è che da quando sono arrivato ha alzato il livello. Non è facile allenarsi al massimo come loro e fare le scelte diventa sempre difficile, sono fortunato ad avere un gruppo importante che mi dà la possibilità di cambiare a partita in corso, sono felice”: come si legge su calciogrifo.it, sono state queste le parole del tecnico del Perugia Giovanni Tedesco, che ha commentato la vittoria sulla Vis Pesaro nel posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

L'allenatore ha poi analizzato il match: "La partita da fare era questa, sapevamo di correre qualche rischio ma loro ci lasciavano l’uno contro uno. Il 4-3-1-2 è molto dispendioso, ma nell’intervallo ho detto ai ragazzi che non meritavamo di uscire dal campo con una sconfitta, ho chiesto di restare squadra, compatti, che prima o poi l’occasione sarebbe arrivata. Sono poi da considerare anche altri aspetti, come a esempio quello che la squadra, sull’1-1, al posto di esultare è andata a prendere la palla per portarla a centrocampo e vincere la partita. Questi sono segnali troppo belli per un allenatore. Come che subentrati volevano determinare e fare gol, oppure la spinta della gente che ci ha creduto".

Conclude poi: "Quando vedremo il Perugia fuori dalla zona retrocessione forse potremo un po’ alzare la testa, ma da domani dobbiamo pensare alla Juventus Next Gen, non abbiamo ancora fatto niente, siamo sempre lì”.