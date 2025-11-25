Serie C, i marcatori: Mastroianni decolla con la Pro Patria e prende la vetta del Girone A
Con la serata di ieri, lunedì 24 novembre, il campionato di Serie C ha quasi mandato in archivio 15 giornate: all'appello mancano le gare delle tre formazioni Under23, che - causa impegni con le Nazionali di diversi loro tesserati - hanno chiesto e ottenuto il rinvio dei propri match in occasione del turno precedente. Al netto di ciò, smossa la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
7 gol: Rauti (Vicenza), Mastroianni (2; Pro Patria)
6 gol: Minesso (Arzignano), Sipos (2; Lecco)
5 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Da Graca (Novara), Giannotti (Trento), La Gumina (2; Inter U23)
4 gol: Capone (3; Trento), Castelli (1; Cittadella), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona), Gunduz (Triestina), Maistrello (Union Brescia), Morra (1; Vicenza), Spinaccè (Inter U23), A. Sow (Pro Vercelli), Stuckler (1; Vicenza), Topalovic (Inter U23),
3 gol: Bright (Alcione), Caccavo (Lumezzane), Cazzadori (Union Brescia), Cisco (Union Brescia), Comi (Pro Vercelli), Dalmonte (Trento), Dore (Pergolettese), Furrer (Lecco), Gualandris (Ospitaletto), Kamate (Inter U23), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Mandelli (AlbinoLeffe), M. Marconi (1; Alcione), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Morselli (Alcione), Parker (Pergolettese), Rolando (Lumezzane), Spagnoli (Union Brescia), Udoh (Pro Patria), Vertainen (Triestina), Zanellato (Lecco)
GIRONE B
8 gol: Bruzzaniti (1; Pineto)
6 gol: Bellini (Pianese), Cortesi (1; Carpi), D’Uffizi (Ascoli), Dubickas (Ternana), Pattarello (1; Arezzo), Spini (2; Ravenna), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Eusepi (1; Sambenedettese), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Petrelli (2; Forlì), Sinani (Bra), Tavernelli (Arezzo)
4 gol: Bernardotto (2; Guidonia Montecelio), Chierico (Arezzo), Cianci (1; Arezzo), Dionisi (2; Livorno), Luciani (Ravenna), Milanese (Ascoli), Ravasio (2; Arezzo), Stabile (Vis Pesaro), Varela (Arezzo), Vitali (Pontedera)
3 gol: Carraro (Gubbio), Di Biase (Bra), Di Carmine (3; Livorno), Deme (Juventus NG), Ferrante (Ternana), Franzolini (Forlì), La Mantia (1; Gubbio), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Postiglione (Pineto), Rizzo Pinna (Ascoli), Sall (Carpi)
GIRONE C
9 gol: Chiricò (1; Casarano), Gomez (1; Crotone)
8 gol: Fischnaller (1; Trapani), Salvemini (2; Benevento), Vavassori (Atalanta U23)
6 gol: Grandolfo (Trapani), Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Mazzocchi (Cosenza), Nepi (Giugliano), Ricciardi (Cosenza)
5 gol: Bentivegna (1; Casertana), Cicerelli (2; Catania), Cuppone (Audace Cerignola), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (1; Audace Cerignola), Forte (1; Catania), Proia (Casertana), Sorrentino (2; Cavese)
4 gol: Abreu (Picerno), Cortinovis (1: Atalanta U23), D’Auria (Potenza), Energe (Picerno), Ferrari (1; Salernitana), Inglese (Salernitana), Kouan (Cosenza), Lamesta (Benevento), Malcore (Casarano), Misitano (Atalanta U23), Zunno (Crotone)
