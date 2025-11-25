Coppa Italia Serie C, oggi il via agli ottavi di finale. Il programma completo del turno
Prendono il via gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. Due le gare in programma oggi e sei nella giornata di domani. Di seguito il programma completo:
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Martedì 25 novembre
Ore 18:00 - Sorrento-Crotone
Ore 20:30 - Ravenna-Arzignano Valchiampo
Mercoledì 26 novembre
Ore 15:00 - Inter U23-Renate
Ore 18:00 - Arezzo-Latina
Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola
Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23
Ore 18:00 - Ternana-Giugliano
Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia
PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)
Pro Vercelli-Atalanta U23 VS Pro Vercelli-Atalanta U23
Ravenna-Arzignano Valchiampo VS Inter U23-Renate
Potenza-Audace Cerignola VS Sorrento-Crotone
Ternana-Giugliano VS Sambenedettese-Union Brescia
Modalità di svolgimento
Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior
numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.
