TMW Juve Stabia, Abate: "Rigore discutibilissimo per la Samp, non so davvero cosa pensare"

E' furiosa la Juve Stabia per l'arbitraggio del signor Zufferli di Udine. Molto contestato il rigore concesso alla Sampdoria (con annessa espulsione di Ruggero), episodio che ha deciso le sorti di un match apparentemente destinato al pareggio. In sala stampa, per i campani, parla soltanto il tecnico Ignazio Abate: "Rigore discutibilissimo, l'arbitro era a 5 metri e aveva preso la sua decisione. Poi c'è stata una lunga attesa fino alla scelta finale: è un qualcosa che accade spesso alla Juve Stabia, soprattutto quando giochiamo in trasferta. Anche noi meritiamo rispetto.

Arrivare a 46 punti sarà complicatissimo e la conduzione della gara non mi è piaciuta per niente a prescindere dal penalty che, di fatto, ha deciso un match molto equilibrato. Noi l'avevamo preparata bene, nei primi 20 minuti loro partono sempre alla grande e noi dovevamo tenere botta, in uno stadio splendido. Quando i ritmi si sono abbassati abbiamo preso in mano la partita, anche se dal punto di vista tecnico potevamo fare un pochino meglio.

Nella ripresa l'approccio è stato ottimo e anche in 10 siamo stati in partita fino alla fine pur concedendo inevitabilmente qualcosa in ripartenza. Il gruppo è unito, questo è un aspetto fondamentale per arrivare all'obiettivo. Torno sull'arbitraggio: a un certo punto non sai cosa pensare, noi ci giocavamo tanto e ribadisco che ci vuole rispetto".