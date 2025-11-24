Bari, Gytkjaer: "Avvertiamo il pericolo della retrocessione, vogliamo guardare su e non giù"

Come si legge su pianetabari.com, quest'oggi, a RadioBari, è intervenuto l'attaccante del Bari Christian Gytkjaer, che dopo la sconfitta contro il Frosinone ha fatto il punto della situazione, senza nascondersi: "Dobbiamo fare meglio tutti, soprattutto noi calciatori. La mia sostituzione? Forse non è stato il mio miglior primo tempo, sono sicuro che il mister fa tutto solo per il bene della squadra".

Più in generale, si guarda al futuro: "Avvertiamo il pericolo della retrocessione, vogliamo guardare su e non giù. C’è solo una strada, lavorare un po’ di più in tutti gli aspetti. Gli altri fanno gol troppo semplici contro di noi, dobbiamo difendere meglio, in Serie B tutte le partite sono delicate e i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo stare più attenti e compatti, dobbiamo avere più fame. C’è tanto da migliorare e stiamo lavorando per questo. In Serie B però tutto è possibile, è un campionato livellato. Una settimana fa dopo due vittorie e un pareggio siamo già risaliti".

Conclude poi: "In questo momento dobbiamo stare vicini e lavorare, essere più squadra. Io penso che noi stiamo bene fisicamente, non è un problema fisico, forse mentalmente dobbiamo crescere. I fischi sono giusti, giochiamo in casa e dobbiamo vincere perché siamo il Bari. Dobbiamo accettarli e usarli come motivazione per fare meglio in campo".