Sacchi non ha paura: "La Roma è il sale di questa Serie A. E può vincere lo Scudetto"

Arrigo Sacchi, nel suo punto sul campionato per la Gazzetta dello Sport elogia la Roma di Gasperini, che in pochi si sarebbero aspettati capolista solitaria della Serie A a fine novembrte "Nessuno, o perlomeno non il sottoscritto. E invece eccoli lì, i giallorossi, a dominare con due punti di vantaggio sulle seconde e a mostrare un calcio bello, moderno, divertente, fatto di tecnica e di forza, organizzato e disciplinato. La Roma è il “sale” di questo campionato e, secondo me, può arrivare fino in fondo".

Vuol dire che la Roma può vincere lo scudetto?

"E perché no? Lo so che, come ho detto, nessuno lo aveva pronosticato, ma in questo momento la classifica parla chiaro. Inoltre domando: che cosa impedisce ai giallorossi di sognare? Stanno vivendo un periodo magico, si tratta soltanto di insistere senza farsi coinvolgere dal comprensibile entusiasmo dell’ambiente".

Alla domanda se il successo della Roma fosse da attribuire interamente a Gasperini, Sacchi ha risposto in modo affermativo e retorico, chiedendo: "E di chi altri?" Ha continuato elogiando il tecnico, definendolo un "maestro" che ha dimostrato le sue capacità facendo "meraviglie all’Atalanta, un club di provincia che lui, con i suoi insegnamenti, ha portato sul palcoscenico d’Europa".