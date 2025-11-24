TMW Sampdoria, Gregucci: "Troppo importante vincere, la gente ci sostiene perchè diamo tutto"

"Abbiamo disputato un buon primo tempo, pur concretizzando poco rispetto a quanto prodotto. Il loro portiere non è stato quasi mai impegnato, ma la prova era incoraggiante. Nella ripresa abbiamo sofferto un po', la gestione dei cambi era complicata perchè c'erano alcuni calciatori con i crampi e dovevo essere molto attento e oculato. Noi però avevamo un obiettivo fondamentale: lo spirito di sacrificio è stato encomiabile, non potevamo prescindere dalla vittoria. Nella settimana della sosta ho avuto tante defezioni e ora anche i più giovani devono farsi trovare pronti.

L'atteggiamento collettivo è stato positivo, la lettura del momento fa sempre la differenza e non abbiamo mai perso lucidità. 3 punti vitali, inutile stare qui a raccontare fuffa. Ora c'è da recuperare subito perchè, avendo giocato di lunedì, dovremo ritrovare la tenuta fisica adatta ad affrontare la prossima sfida. Voglio ringraziare anche il pubblico, ero certo che nei 90 minuti avrebbero accantonato qualunque tipo di malumore per sostenerci. Il loro aiuto è molto importante. Peccato non averla chiusa nel finale, ma eravamo ansiosi di tornare alla vittoria e ci vorrà tempo per vedere una manovra più fluida.

I tifosi hanno bisogno di una squadra che lotta, che combatte, che sente la maglia. Stasera abbiamo raschiato il fondo del barile e la gente lo ha capito". Queste le parole del tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci in conferenza stampa al termine della gara vinta 1-0 con la Juve Stabia.