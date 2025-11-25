Lazio, spalle al muro per il Costo del Lavoro Allargato: obbligo plusvalenze a gennaio

Mancava solo l'ufficialità arrivata ieri nel Consiglio Federale andato in scena in FIGC. L'indicatore del Costo del Lavoro Allargato scende da 0,8 a 0,7 a partire dalla sessione estiva del 2026 e questo complica ulteriormente la situazione economica della Lazio. La novità introdotta dalla FIGC di escludere dal Costo del Lavoro Allargato gli investimenti fatti su under 23 selezionabili per le nazionali azzurre non cambia lo scenario, vista l'assenza di "azzurrabili" under 23 in casa biancoceleste. Questo obbliga la Lazio a rivedere le sue strategie per gennaio, con un mercato che rischia di passare dal "saldo zero" alla "caccia alle plusvalenze". Servirà cedere e farlo bene, con almeno tre nomi potenzialmente candidati a fare la differenza per il bilancio. Il primo è Christos Mandas, arrivato per un milione di euro e ormai riserva di Provedel. Per il greco la Lazio chiede circa 15 milioni di euro e si tratterebbe di una plusvalenza netta, il che può permettere ai biancocelesti anche di accettare una cifra leggermente inferiore.

Lazio, Guendouzi e Tavares nomi "caldi" per le plusvalenze

Chi può avere mercato è sicuramente Matteo Guendouzi, con le sirene della Premier League che suonano per il francese. L'ex Marsiglia è nel mirino del Sunderland ed è ancora a bilancio per meno di dieci milioni di euro (circa 8, cifra legata ai bonus accordati col Marsiglia). L'obiettivo sarebbe quello di incassare circa 30 milioni di euro, considerando anche il 10% sulla futura rivendita da riconoscere ai francesi. Se dovesse arrivare un'offerta simile per i biancocelesti si tratterebbe di una plusvalenza da quasi 20 milioni, ossigeno puro per il bilancio. L'altro sacrificabile è Nuno Tavares, fuori ormai da un mese e non ritenuto incedibile anche dallo staff tecnico. Dopo aver acquistato il portoghese per cinque milioni la Lazio sa di poter fare una plusvalenza importante, anche se difficilmente arriveranno quei 30-40 milioni che la società già assaporava lo scorso anno. Per 20-25 milioni Tavares può partire, anche se la Lazio dovrà poi riconoscere il 40% della rivendita all'Arsenal. Si tratterebbe comunque di una plusvalenza vicina ai dieci milioni, tutti sacrifici fondamentali per provare a evitare un altro blocco del mercato in estate.