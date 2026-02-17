Lotta salvezza in Serie A: quota 34-36 punti. Fiorentina in bilico, Pisa e Verona nei guai

La lotta salvezza in Serie A entra nel vivo con un quadro quanto mai incerto e affollato. Dopo 25 giornate — con Milan e Como che devono ancora recuperare una partita — il confine tra la tranquillità e l'incubo della retrocessione è racchiuso in appena nove punti tra cinque squadre.

Cremonese, Genoa e Lecce sono le prime della fila dei "salvi" con 24 punti ciascuna, ma non possono ancora dormire sonni tranquilli. Subito dietro c'è la Fiorentina a 21, in lenta ma costante ripresa, mentre Pisa e Hellas Verona chiudono la classifica appaiate a 15 punti, con una situazione che si fa di giornata in giornata più drammatica.

Con 13 giornate ancora da giocare, la quota salvezza stimata si attesta tra i 33 e i 36 punti. Come si arriva a questa cifra? Lo storico degli ultimi dieci campionati di Serie A offre una risposta precisa. Ad esempio nel 2021/22 la Salernitana si è salvata con appena 31 punti, nel 2022/23 l'Hellas Verona è rimasto in A con 31 punti, nel 2023/24 l'Empoli ce l'ha fatta con 36 punti, mentre nel 2024/25 il Lecce si è piazzato appena fuori dalla zona retrocessione con 34 punti. Il trend degli ultimi anni conferma che la soglia dei 40 punti, un tempo considerata la garanzia matematica per la salvezza, oggi non è più così imprescindibile: diverse squadre sono riuscite a mantenere la categoria con punteggi compresi tra i 31 e i 35 punti. Applicando questo range alla classifica attuale e alle 13 gare rimanenti, la soglia critica si colloca ragionevolmente intorno a quota 34-36.

Un traguardo alla portata di chi è in zona grigia, ma che richiede una svolta netta di rendimento a chi è nelle ultime tre posizioni. La Fiorentina deve raccogliere tra i 12 e i 15 punti, mentre Pisa e Verona ne hanno bisogno di almeno 18-21, un bottino che equivale a sei o sette vittorie nelle restanti gare di campionato.

Da non sottovalutare, infine, la variabile regolamentare: in caso di parità di punteggio tra il 17° e il 18° posto a fine stagione si disputeranno due gare di spareggio in andata e ritorno. Un dettaglio che potrebbe rendere ancora più rovente il finale di stagione, trasformando ogni singolo punto in oro puro.