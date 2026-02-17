Rosso a Orban, Cesari: "Difetto di personalità di Pairetto". E spunta il labiale dell'arbitro

Non solo Inter-Juventus: nell'ultimo weekend che ha portato grandi polemiche dal punto di vista arbitrale, ci sono stati episodi discussi anche in altri campi. Come in Parma-Verona, dove l'attaccante scaligero Gift Orban è stato espulso dopo una decina di minuti per proteste.

Dagli studi di Pressing su Canale 5 l'ex arbitro Graziano Cesari ha ricostruito la vicenda, svelando anche cosa abbia portato alla sanzione inflitta al nigeriano. "Quando non si fischiano falli così plateali - perché qui Valenti trattiene per il braccio Orban - ci può scappare una parolina" - fa notare Cesari - ". Montipò chiede a Pairetto: 'Cosa ti ha detto per mandarlo fuori?'. E lui risponde: 'Mi ha mandato a quel paese'. E tutti reagiscono dicendo: 'Ma come, non parla italiano, come ha fatto?'. A quel punto Pairetto riferisce che gli ha detto 'fuck off' (offesa in inglese, n.d.r.)". Poi aggiunge È un difetto di personalità (di Pairetto): tu devi parlare, devi dialogare".

Una tesi sostenuta anche dall'ex difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia: "Non capisco perché gli arbitri degli ultimi 5-6 anni non parlano con i giocatori. Anche se ti ha detto quello che ti ha detto, dopo 10 minuti ci devi andare a parlare, non puoi tirare fuori subito il cartellino rosso. Così ti vai a complicare la vita da solo".

Il giornalista Riccardo Trevisani, presente in studio, spiega: "Questo è fallo tutta la vita, quindi (Orban) è passato da avere fallo e avere ragione all'essere cacciato dopo 10 minuti. Io sono veramente senza parole. La personalità? Tu ci puoi anche andare a parlare con il giocatore, ma il rispetto si guadagna, non è che te lo regalano i giocatori".