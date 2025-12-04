TMW Radio Colonnese: "Napoli-Juve partita aperta. Troppi infortuni in Serie A"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Francesco Colonnese, ex difensore.

Napoli, c'è anche la tegola Lobotka ora:

"Certo, è un giocatore che insieme a McTominay è un leader di questo Napoli. E' un'assenza pesante, mi stupiscono tutti questi infortuni. Negli ultimi 20 anni ci sono GPS, metodologie di allenamento e analisi dati incredibili, incredibile che ci siano in certe big infortuni così importanti. Ed è una cosa che va analizzata. In Italia c'è un problema di base che va risolto. Dal punto di vista atletico si lavora diversamente che negli altri Paesi, altrimenti non si spiega questo".

E ora il Napoli sfiderà la Juventus:

"Anche la Juve ha delle assenza, il Napoli di più, è vero. La Juve può avere un vantaggio da questo punto di vista, ma il Napoli in casa fa tanti risultati, spinta dall'ambiente. Sono due squadre che devono fare bene, a partire dalla Juve, è una partita aperta, ma per me il fattore Maradona incide. E' il primo test importante per Spalletti da quando ha preso la Juve. Il Napoli è abituato a certe partite in emergenza, sono forti comunque".

Inter-Como, come la vedi?

"Sarà una partita bellissima, due squadre che si conoscono bene, perché entrambe giocano in maniera propositiva. Sarà una partita aperta anche questa. Vedremo se il Como dimostrerà ancora di essere una squadra solita anche con una big come l'Inter. Per Chivu sarà una sfida pesante, avrà lo stress di affrontare un tecnico che era il prescelto per l'Inter, e poi per i pericoli che può creare il Como".