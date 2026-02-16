Colpo salvezza per il Lecce, 2-0 in casa del Cagliari: seconda vittoria consecutiva
Colpo del Lecce in chiave salvezza, con la squadra di mister Di Francesco che batte 2-0 il Cagliari all'Unipol Domus e trova la seconda vittoria consecutiva dopo il successo con l'Udinese.
Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, i salentini sono passati in vantaggio al minuto numero 65 grazie al gol di Omri Gandelman: sulla punizione calciata da Sottil, il centrocampista israeliano trova un terzo tempo perfetto e batte Caprile. Il raddoppio arriva 10 minuti più tardi e porta la firma di Ramadani: tiro potente sul primo palo che passa sotto le braccia di un Caprile decisamente non nella sua migliore serata.
Con questa vittoria il Lecce stacca la Fiorentina e aggancia Cremonese e Genoa a quota 24 punti.
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
