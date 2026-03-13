TMW Udinese, Bluenergy Stadium per Euro32? Le risposte di Collavino e Fedriga in conferenza

Presso la sala stampa del Bluenergy Stadium, è andata in scena oggi la conferenza congiunta della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Udinese per presentare il rinnovo della sponsorizzazione "Io Sono Friuli Venezia Giulia" fino al 2029. Presenti per l'occasione Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia) e il Dg del club bianconero Franco Collavino. Ecco alcune dichiarazioni inerenti agli Europei del 2032.

Massimiliano Fedriga sulla possibilità che il Bluenergy Stadium diventi stadio per gli Europei del 2032:

"Ripeto quanto mi viene detto anche al di fuori del territorio, questo è uno degli stadi più belli in tutta la nazione. Per l'Europeo verrà data la priorità a stadi più grandi, ma più qualcuno di questi ha dei problemini, quindi proveremo ad inserirci, se vorranno ci faremo trovare pronti".

Franco Collavino, dg dell'Udinese, sul medesimo tema: “Non bisogna dimenticare che sarà un Europeo co-organizzato, quindi il numero di stadi disponibili sarà la metà rispetto a un'edizione normale. Poter modificare il nostro stadio per poterlo portare alla capienza minima richiesta per l'Europeo è fattibile sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Vedremo che valutazioni saranno fatte, tenendo conto che appunto il numero degli stadi sarà la metà e quindi la priorità sarà per stadi più grandi, ma verranno fatte le dovute valutazioni e se vorranno ci saremo”.