Juventus, Conceiçao: "Spalletti ha portato tante cose: giochiamo bene ma possiamo fare ancora di più"

Nel corso della sua conferenza stampa odierna, l'attaccante della Juventus Francisco Conceicao ha parlato anche del lavoro di Luciano Spalletti e della crescita della squadra sotto la sua gestione:

Spalletti le chiede di metterla in mezzo e non tentare sempre il dribbling...

"Durante la settimana lavoriamo su tutto, ognuno deve migliorare individualmente per far diventare più forte la squadra. Ora che abbiamo più tempo lavoriamo su tutti i dettagli".

C'è la sensazione che sia un anno in cui sono state gettate le basi?

"Vediamo che giochiamo bene, questo senza dubbio. Ma abbiamo anche tanta potenzialità per fare molto meglio. Abbiamo tanti giocatori di qualità e tutti proviamo a fare quello che ci chiede il mister. Ora ci saranno delle partite da vincere per raggiungere quello che è il nostro obiettivo".

Cosa le piace di Spalletti e cosa ha dato alla squadra?

"Il mister ci ha portato tante cose. Giochiamo molto bene, abbiamo qualità per fare ancora meglio e dobbiamo dimostrarlo. Si vede che la squadra gioca felice, proviamo sempre ad avere il pallone e il dominio della partita, questa è una cosa che piace a tutti i giocatori e soprattutto a quelli che stanno davanti. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare alla vittoria in tutte le partite".