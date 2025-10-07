Isaksen: "Quando sono arrivato alla Lazio è stata dura. Ora è cento volte più facile"

Gustav Isaksen, esterno destro offensivo della Lazio, convocato con la Danimarca, ha dovuto fare i conti in estate con la mononucleosi, che lo ha indebolito e gli ha impedito di riuscire a reggere i carichi di lavoro di Maurizio Sarri. Intervistato da DagBladet, il classe 2001 ha parlato così del suo rapporto con il tecnico: "Ora è cento volte più facile allenarsi con lui. All'inizio, quando sono arrivato alla Lazio, è stata davvero dura, mentre adesso ho un il grande vantaggio di sapere l'italiano. In più conosco bene anche le sue tattiche e i suoi metodi di lavoro, quindi so cosa vuole".

Isaksen in carriera vanta 139 gettoni e 33 gol con il Midtjylland, 5 presenze e 3 reti con le riserve del club danese, 88 incontri e 9 centri con la Lazio, 22 gare e 15 gol con l'Under 19 del Midtjylland e 9 sfide e 3 reti in Youth League proprio con la squadra di Herning.

Inoltre è sceso in campo 9 volte con la Nazionale, segnando 3 gol. Il suo contratto con la Lazio scadrà il 30 giugno 2028, ovvero tra quasi 3 anni. Nel suo palmares annovera due campionati danesi e una Coppa di Danimarca, entrambi vinti con il Midtjylland.