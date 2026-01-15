Cucchiaio vincente sotto gli occhi di Buffon: Retegui trova il 9° centro in Saudi Pro League

Cucchiaio vincente, sotto gli occhi di Gianluigi Buffon. Nel corso della partita vinta per 5-0 dal suo Al Qadsiah contro l'Al Fayha, in una gara valida per la 15ª giornata di Saudi Pro League, Mateo Retegui ha chiuso i conti al 93' col gesto tecnico che più fa arrabbiare i portieri. Dal suo arrivo in Arabia Saudita sono 9 le reti segnate, 3 delle quali su calcio di rigore.

Dagli spalti le telecamere hanno inquadrato il capo delegazione della nazionale italiana, che ha potuto così vedere da vicino il centravanti, che dalla sua naturalizzazione ha vestito per 26 volte la maglia azzurra, segnando 11 reti. Dall'arrivo di Gattuso sono già 5 le reti segnate in 6 partite, 5 delle quali da titolare. L'Italia, ricordiamo, sarà impegnata per i playoff per accedere ai Mondiali fra due mesi: il 26 marzo a Bergamo si giocherà contro l'Irlanda del Nord e la vincente di Galles-Bosnia.