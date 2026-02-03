Retegui fa volare l'Al Qadsiah: gol vittoria, ora l'Al Hilal di Inzaghi è a sole 4 lunghezze
Una rete di Mateo Retegui regala all’Al Qadsiah un successo prezioso. Ora sono solo 4 i punti dalla vetta della Saudi Pro League, improvvisamente riaperta dopo i tre pareggi consecutivi dell'Al Hilal.
La squadra di Simone Inzaghi, rinforzata dall’arrivo di Karim Benzema, resta in vetta con 47 punti ma ora ha un solo punto di vantaggio sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, attualmente al centro di tensioni mediatiche per la sua protesta contro la gestione del club, che l’ha portato a rifiutare di scendere in campo e di allenarsi.
Non distante, a tre punti dalla testa della classifica, troviamo l’Al Ahli, mentre l’Al Qadsiah completa il quadro di quattro squadre racchiuse in appena quattro punti. La competizione per il titolo e le posizioni di vertice, quando è appena cominciato il girone di ritorno, si fa quindi serratissima.