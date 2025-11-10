Come ti cambio la Roma: Hermoso da gattino a leone, Celik ora sa fare tutto

Una Roma trasformata: Gian Piero Gasperini sta andando oltre ogni più rosea previsione, soprattutto con un attacco mai al completo, visti gli infortuni a pioggia che hanno funestato la stagione di Dybala, Dovbyk, Ferguson e Bailey. Ma questa Roma è tanto altro: una difesa ermetica, con Gasp bravo a proseguire il lavoro iniziato da Ranieri, che ha saputo rivitalizzare giocatori che solo un anno fa erano considerati acquisti sbagliati o poco più che rincalzi. Pensiamo ad Hermoso, considerato un esubero in estate e perfetto per la difesa a tre dell'ex tecnico dell'Atalanta, che ha avuto il merito di dare fiducia allo spagnolo dopo un anno difficilissimo, venendo ricambiato con prestazioni di altissimo spessore. Il timido gattino dell'annata 2023-24 ora è un fiero leone, in pieno stile Atletico Madrid, dove ha vissuto l'apice della sua carriera.

Sorprende anche il ruolo di imprescindibili, conquistato da Zeki Celik, che dopo diversi anni sta rendendo al top in qualunque posizione: Gasperini lo ha utilizzato a lungo come braccetto difensivo e ora lo ha alzato esterno, senza perdere neanche un centilitro di rendimento da parte del turco, che tra l'altro a breve rischia di diventare un uomo mercato, con un contratto in scadenza al giugno prossimo,

Forse più di tutti, okay forse non più di Hermoso ma comunque su livelli similari, c'è Bryan Cristante: la rinascita del centrocampista può sintetizzare bene il cambio di passo messo in atto da Gian Piero Gasperini. Anche per lui qualche mese fa si parlava di cessione, di ciclo finito e tanto altro. L'arrivo di Gasperini ha alzato il suo raggio di azione, mentre in precedenza era stato ulteriormente abbassato per esigenza: ad oggi è difficile pensare ad una Roma senza di lui, che veste peraltro regolarmente la fascia di capitano.