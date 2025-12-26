Zirkzee alla Roma a gennaio? Amorim frena: "Nessuno parte senza un sostituto"

Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ci ha preso gusto. Dopo aver gelato il Napoli per Kobbie Maino ("Per me è il futuro del Manchester United"), il tecnico dei Red Devils vuole rovinare le feste anche ai tifosi della Roma per quanto riguarda Joshua Zirkzee

L'ex Bologna è il principale obiettivo per i giallorossi per la prossima finestra di calciomercato, ma l'allenatore del Manchester United, pur senza nominare l'attaccante olandese, mette un freno alle voci relative alle cessioni dei suoi giocatori durante la prossima finestra di calciomercato:

"Sarà difficile che qualcuno lasci il club se non arriverà un sostituto – ha detto Amorim –. Siamo in emergenza. Anche a ranghi completi siamo comunque corti per far fronte a tutto quello che può succedere.

Siamo un club con grandi responsabilità. Stiamo affrontando tutte queste difficoltà e nella testa dei media, nella mia e in quella di tutti, dobbiamo vincere ogni partita. Non importa come: non ci sono scuse".