Torino-Cagliari, i convocati di Pisacane: out Mina e Juan Rodríguez
Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha diramato la lista dei convocati. Sono 23 i calciatori a disposizione dell'allenatore dei sardi, compresi i due giovani dell'Under 20 rossoblù: l’attaccante Yael Trepy e il difensore Andrea Cogoni, che indosseranno rispettivamente con la maglia numero 37 e 39.
Le cattive notizie arrivano in difesa viste le assenze di Juan Rodríguez e Yerry Mina per via di una sindrome influenzale.
L'elenco completo.
Portieri: Caprile, Ciocci, Radunovic.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obert, Cogoni.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti.
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Sebastiano Esposito, Trepy.
