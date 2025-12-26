Coppa d'Africa, succede tutto nel primo tempo tra Angola e Zimbabwe: termina 1-1 a Marrakech

Si è aperta con il pareggio per 1-1 tra Angola e Zimbabwe la seconda giornata della Coppa D'Africa 2025/26. A decidere l'incontro due reti, entrambe realizzate nella prima frazione: a passare in vantaggio è la formazione angolana al 24' grazie al gol di Gelson Dala, il pareggio porta invece la firma di Knowledge Musona, arrivato dopo un lungo recupero di oltre sei minuti per l'interruzione della gara che ha permesso le medicazioni al portiere dell'Angola Hugo Marques, colpito alla testa da un avversario. E' partito titolare, e rimasto in campo per 67 minuti, il centravanti del Pisa Mbala Nzola, è invece entrato al 59' senza incidere nella mezz'ora avuta a disposizione il cagliaritano Zito Luvumbo. 90 minuti in panchina, infine, per il centrale del Lecce Kialonda Gaspar.

Un risultato che, di fatto, non accontenta nessuna delle due compagini coinvolte, che restano al terzo e quarto posto della classifica del proprio girone B a due punti da Sudafrica ed Egitto, che si sfideranno a partire dalle ore 16:00. A completare il programma di giornata ci sarà la sfida tra Zambia e Isole Comore alle 18:30 e i padroni di casa del Marocco contro il Mali questa sera alle 21:00.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Sudafrica 3 (1 partita giocata; dr +1)

Egitto 3 (1; dr +1)

Zimbabwe 1 (2; dr -1)

Angola 1 (2; dr -1)