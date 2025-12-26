Parma, Cuesta: "L'addio all'Arsenal decisione più difficile della mia vita". Poi parla della Juventus

"È stata forse la decisione più difficile della mia vita". Tra i tanti temi toccati da Carlos Cuesta ai microfoni del portale inglese The Guardian, c'è l'addio dall'Arsenal in estate per diventare il nuovo tecnico del Parma: "Ero incredibilmente felice all'Arsenal, circondato da persone incredibili in un progetto incredibile. Non solo con grandi giocatori e un percorso che continua a crescere, ma con una persona che è stata incredibilmente importante per me, che è Mikel (Arteta, ndr)".

Sul Parma: "È un club straordinario, storico. Al momento abbiamo avuto molti alti e bassi. Stiamo cercando di creare il nostro percorso e scrivere il nostro capitolo".

Sulla carriera da calciatore: "In campo non facevo molto la differenza ma guardavo molte partite cercando di capire come potessi migliorare". Poi è passato all'Atletico Madrid e alla Juventus: "I Colchoneros sono stati come un'Università; i bianconeri invece un Master, un'esperienza incredibile. Ho imparato cose come l'attenzione ai dettagli nella tattica e negli aspetti difensivi del gioco".

Poi è stata la volta dell'Arsenal con Arteta: "Una persona incredibile. Mi ha sempre supportato moltissimo durante tutto il percorso e continua a farlo. Non posso che elogiarlo, non solo come leader e allenatore, ma anche come essere umano. Il rapporto con la squadra? Ho cercato di osservare, di ascoltare, di intervenire solo quando pensavo di poter aggiungere qualcosa, e da lì ho cercato gradualmente di guadagnarmi la loro credibilità e fiducia. Quando il giocatore sente che puoi farlo, e che sei una brava persona, onesta, con buone intenzioni e buoni valori, ti segue e ti rispetta".