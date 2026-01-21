TMW News Commento alla Champions. Tra Donnarumma e le punte: il mercato delle italiane

È un martedì amaro quello appena trascorso, in Champions League per le italiane. Il Napoli getta al vento una vittoria che sembrava a portata di mano, pareggiando per 1-1 sul campo del Copenaghen nonostante le varie occasioni per chiudere la partita. Cade anche l'Inter, in casa, per 3-1 da parte dell'Arsenal: per i nerazzurri è probabile lo spettro playoff, mentre i partenopei rischiano anche l'eliminazione.

In mezzo alle gare europee c'è spazio però anche per il mercato, nel TMW News di oggi. La Juventus vuole chiudere un attaccante e prosegue la caccia a Mateta ed En-Nesyri, la Roma vuole piazzare altrove Ferguson e ha rispedito indietro Bailey, mentre il Napoli sta per sistemare Lucca e Lang. A tutto questo, con i dovuti sostituti da prendere, si aggiunge una voce che rimbalza dall'Inghilterra: Inter e Juventus starebbero seguendo Gianluigi Donnarumma per l'estate prossima. Da capire se le indiscrezioni del The Sun troveranno conferme, ne parliamo col direttore Niccolò Ceccarini. Qua sotto la puntata odierna: