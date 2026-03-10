Mbappé out, Donnarumma: "Avrò meno lavoro da fare. Ma spero ci sia al ritorno, se lo merita"

Al fianco di Pep Guardiola in conferenza stampa, alla vigilia del super match per l'andata degli ottavi di Champions League, si è presentato Gianluigi Donnarumma al quale è stato subito rivolto il quesito su Kylian Mbappé: il suo ex compagno di squadra al PSG e ora al Real Madrid infatti non ci sarà domani al Bernabeu, complice un infortunio al ginocchio. "Ho avuto la fortuna di giocare con lui ed è uno dei giocatori più incredibili al mondo, ha un talento immenso", ha esordito riguardo l'attaccante francese, grande perdita di Arbeloa.

"Per un portiere, non dover affrontare giocatori di questo calibro può essere un vantaggio. Direi che avrò meno lavoro da fare, ma i giocatori che lo sostituiranno sono comunque dei campioni. Dovremo prestare la stessa attenzione. Kylian è un mio grande amico e spero che possa essere pronto per la gara di ritorno, perché se lo merita", il messaggio d'affetto mandato da Gigio.

In seguito il portiere del Manchester City e della Nazionale italiana ha risposto così alla domanda se la sua squadra possa vincere la Champions League: ""Penso che ci siano diverse squadre in grado di arrivare in finale. Ci sono molti team forti e difficili da battere. Se parliamo della scorsa stagione, prima degli ottavi nessuno pensava che il PSG potesse essere un serio candidato per la vittoria finale, ma le cose possono cambiare da un giorno all'altro...", ha riflettuto l'ex Milan. "Dipende dal momento e dalla forma fisica della squadra".

E ancora: "In questo momento stiamo per giocare partite 'dentro o fuori'. Bisogna gestire le cose nel modo giusto. Sono sfide su due gare e a volte non è necessario rischiare troppo. Ogni singolo dettaglio può fare la differenza. In Champions League i dettagli sono tutto. Ci sono molte squadre che possono vincere il trofeo; noi cercheremo di andare avanti e arrivare fino in fondo, ma ci sono altre compagini molto forti che possono fare lo stesso", la chiusura.