Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati

Anche se il Manchester City ha ingaggiato Gianluigi Donnarumma la scorsa estate nell’ultimo giorno di mercato, con un’operazione da 30 milioni di euro dopo essere stato tagliato fuori dal Paris Saint-Germain, il portiere italiano potrebbe salutare. Infatti, come rivelato da The Sun, l'agente Enzo Raiola di recente ha rilasciato un'intervista alla Rai dove ha dichiarato che il suo assistito coglierebbe l'opportunità di torna in Italia, in Serie A, nel prossimo futuro.

"Oggi al Manchester City sta trovando serenità con la squadra e con l’ambiente, e il progetto gli piace molto. Sta anche iniziando a capire il campionato inglese. L’altro giorno mi ha detto scherzando che giocare cinque o sei anni lì è un’avventura, ma era una battuta… Tuttavia, se ci sarà l’opportunità di tornare in Italia, la coglieremo", le parole riprese. Secondo il tabloid inglese, alla finestra ci sarebbero Juventus e Inter: qualora l'estremo difensore italiano di 26 anni dovesse aprire ad un trasferimento, le due big italiane potrebbero riaccendere l'interesse.

C'è un ostacolo. Si tratta dell’ingaggio astronomico che Gigio percepisce ad Etihad Stadium, pari ad almeno 13 milioni di sterline nette (circa 15 milioni di euro) a stagione esclusi i bonus, per un contratto quinquennale con opzione di rinnovo fino al 2031. Insomma, cifre ben lontane dalle disponibilità dei club italiani. Finora, Donnarumma conta 24 presenze complessive con il Manchester City in tutte le competizioni, dopo aver lasciato il PSG con cui ha vinto la Champions League ai danni dell'Inter, oltre a Ligue 1, Coppa e Supercoppa di Francia.