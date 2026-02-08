Il Barcellona non sbaglia mai, il Real Madrid riuscirà a rispondere? Il programma de LaLiga
Tante partite in programma in questa domenica de LaLiga. Ad aprire la giornata sarà la sfida tra l’Alaves e il Getafe in programma alle ore 14:00. Si continua alle 16:15 con due appuntamenti: a Bilbao l’Athletic Club ospita il Levante; al Sanchez Pizjuan di Siviglia la squadra di Almeyda se la vedrà con il Girona. Alle 18:30 si ripropone il match tra Atletico Madrid e Real Betis, questa volta al Metropolitano, dopo il netto 0-5 con cui i Colchoneros si sono imposti in Coppa del Re alla Cartuja qualche giorno fa. A chiudere la programmazione ci pensa il Real Madrid, ospite in casa del Valencia per provare a restare aggrappato al treno Barcellona.
Questo il programma della 23^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Rayo Vallecano - Real Oviedo POSTICIPATA
Barcellona - Maiorca 3-0
Real Sociedad - Elche 3-1
Domenica 8 febbraio
Alaves - Getafe ore 14:00
Athletic Club - Levante ore 16:15
Siviglia - Girona ore 16:15
Atletico Madrid - Real Betis ore 18:30
Valencia - Real Madrid ore 21:00
Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol ore 21:00
La classifica
Barcellona – 58 punti (23 partite giocate)
Real Madrid – 54 (22)
Atlético Madrid – 45 (22)
Villarreal – 42 (21)
Betis – 35 (22)
Espanyol – 34 (22)
Celta Vigo – 33 (23)
Real Sociedad – 31 (22)
Osasuna – 29 (23)
Alavés – 25 (22)
Atletico Bilbao – 25 (22)
Girona – 25 (22)
Elche – 24 (22)
Siviglia – 24 (22)
Mallorca – 24 (23)
Valencia – 23 (22)
Getafe – 23 (22)
Rayo Vallecano – 22 (22)
Levante – 18 (21)
Real Oviedo – 16 (22)
