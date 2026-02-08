Rudiger non si smentisce: duro intervento in allenamento e Mbappé si arrabbia con lui

Vigilia di campionato movimentata in casa Real Madrid, impegnato nella trasferta di Valencia. L’ultima seduta prima della partenza si è svolta in un clima complessivamente sereno, ma un episodio isolato ha catturato l’attenzione dei media spagnoli, rompendo per qualche istante la quiete del centro sportivo.

Durante un esercizio di rondò, Kylian Mbappé ha richiamato con decisione Antonio Rüdiger per un intervento giudicato eccessivamente energico. Il capitano della Nazionale francese non ha gradito l’aggressività del compagno, manifestando il suo disappunto con gesti decisi e un rimprovero a voce alta, figlio della foga del momento.

La scena è durata pochi secondi: Mbappé si è posizionato al centro del rondò, come previsto dall’esercizio, per poi ritrovare subito la calma e riprendere l’allenamento senza ulteriori strascichi. Nessuna coda polemica, né segnali di attrito persistente all’interno del gruppo. A riportarlo è Marca.