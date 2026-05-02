Como, Da Cunha: "Sogno Champions? Vogliamo solo fare punti, alla fine vedremo"

Il centrocampista del Como Lucas Da Cunha ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 0-0 nel match casalingo contro il Napoli valido per la 35^ giornata di Serie A.

Cosa ha detto il mister nel solito cerchio post partita?

"Certo che oggi non siamo contenti, abbiamo fatto la partita giusta e se vuoi andare avanti devi vincere. Dobbiamo continuare questo lavoro e sono sicuro che arriveranno grandi cose per noi".

Ci credete alla Champions?

"Vogliamo solo vincere e fare punti. Sappiamo che possiamo andare in Europa, dobbiamo continuare a lavorare e vedere come andrà".