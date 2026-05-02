Como, Da Cunha: "Sogno Champions? Vogliamo solo fare punti, alla fine vedremo"
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Il centrocampista del Como Lucas Da Cunha ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 0-0 nel match casalingo contro il Napoli valido per la 35^ giornata di Serie A.
Cosa ha detto il mister nel solito cerchio post partita?
"Certo che oggi non siamo contenti, abbiamo fatto la partita giusta e se vuoi andare avanti devi vincere. Dobbiamo continuare questo lavoro e sono sicuro che arriveranno grandi cose per noi".
Ci credete alla Champions?
"Vogliamo solo vincere e fare punti. Sappiamo che possiamo andare in Europa, dobbiamo continuare a lavorare e vedere come andrà".
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