Juventus, Locatelli: "Non possiamo perdere queste partite, dobbiamo dare di più"

Il capitano della Juventus Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 2-0 col Como: "Non possiamo permetterci di perdere queste partite, sono arrabbiato per come abbiamo giocato. La cosa importante è sistemare queste cose, ci sono alcuni dettagli che fanno la differenza. Ne abbiamo parlato col mister, adesso dobbiamo pensare al Real Madrid".

Di cosa avete parlato nello spogliatoio?

"All'inizio del secondo tempo abbiamo sbagliato tante seconde palle e perso qualche contrasto, dobbiamo migliorare tante cose a partire dalla gara col Real Madrid. Siamo arrabbiati, ma ormai è andata".

Col Real Madrid sarà una partita differente?

"E' un avversario completamente diverso, oggi dovevamo servire diversamente gli esterni per fare la differenza visto che sono grandi giocatori che possono farci vincere le partite. Probabilmente cambierà qualcosa, quando vesti questa maglia devi cercare di vincere sempre senza trovare alibi dando di più di quello che stiamo dando".