Como, Da Cunha: "Siamo pronti per questa sera, vogliamo continuare a far bene"
Sfida contro la Lazio per il Como dopo la sconfitta nell'ultimo match contro il Milan, ai microfoni di DAZN prima della gara dell'Olimpico ha parlato così il centrocampista dei lariani Lucas Da Cunha. "Stiamo bene, abbiamo lavorato bene. Dopo una sconfitta è sempre più difficile ma siamo pronti per questa sera".
Sei un simbolo per questa squadra, come la trascini per il sogno Europa?
"Ho fatto tante cose con il Como, si alza sempre il livello e speriamo di continuare a fare bene".
