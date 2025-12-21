Como, Diao: "Ho perso il sogno della mia prima Coppa d'Africa. Auguro il meglio al Senegal"

Il 2025 di Assane Diao si è chiuso come peggio non poteva: poco dopo la mezz’ora è protagonista di un coast to coast nella gara persa dal Como in casa della Roma ma al momento del tiro si vede che qualcosa non va e si accascia subito a terra dolorante. Il responso parla di lesione al bicipite femorale destro, il che significa saltare anche la Coppa d’Africa con il suo Senegal, che partirà quest’oggi.

A tal proposito, nelle scorse ore, il calciatore ha condiviso un messaggio attraverso il proprio account Instagram. “A volte le cose non vanno come vorresti e la frustrazione di non poter uscire da lì pesa”, scrive sui social Diao, che continua: “Il mio 2025 si chiude un po' prima del previsto e si conclude un anno in cui ho potuto vivere entrambe le facce del calcio, una grande prima parte dove mi sono divertito di nuovo e stavo vivendo il mio momento migliore, e una seconda che è stata abbastanza dura e con Troppi intoppi”.

Poi un messaggio al Senegal: “Questa volta mi impedisce di realizzare il sogno di rappresentare il mio paese alla mia prima Coppa d'Africa, cosa che mi lascia molto triste e ancora difficile da inserire. Auguro con tutto il cuore il meglio ai miei compagni e che il trofeo possa tornare con noi in Senegal”.

Infine, la chiosa di speranza per il futuro: “Da ora concentrato e lavorando per poter tornare e sentirmi un altro in questa seconda fase di competizione”.