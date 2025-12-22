Diao infortunato, il Senegal chiama il suo sostituto per la Coppa d'Africa: ecco chi

Uscito per infortunio il 15 dicembre nel big match contro la Roma, l'attaccante del Como Assane Diao è stato costretto a dare forfait per la Coppa d'Africa 2025, a soli sei giorni dalla partita inaugurale. In vista del suo esordio nel torneo, il Senegal ha annunciato tramite comunicato ufficiale nelle ultime ore la sostituzione del gioiello di 20 anni con il centrocampista Ousseynou Niang dell'Union Saint-Gilloise: "Ousseynou Niang raggiungerà la nazionale per la CAN 2025, in sostituzione di Assane Diao, indisponibile per la competizione".

Stando agli esami svolti a Dakar insieme allo staff della Nazionale senegalese, a Diao è stata rilevata una lesione al bicipite femorale destro. "Il giocatore è escluso dalla Coppa d'Africa del 2025. La FSF gli augura una pronta guarigione", la nota ufficiale trasmessa.

Questo il messaggio scritto sui social nelle ultime ore da Diao per la sua assenza in Coppa d'Africa e l'infortunio riportato con il Como, in trasferta a Roma: "A volte le cose non vanno come vorresti e la frustrazione di non poter uscire da lì pesa. Il mio 2025 si chiude un po' prima del previsto e si conclude un anno in cui ho potuto vivere entrambe le facce del calcio, una grande prima parte dove mi sono divertito di nuovo e stavo vivendo il mio momento migliore, e una seconda che è stata abbastanza dura e con troppi intoppi. Questa volta mi impedisce di realizzare il sogno di rappresentare il mio paese alla mia prima Coppa d'Africa, cosa che mi lascia molto triste e ancora difficile da digerire. Auguro con tutto il cuore il meglio ai miei compagni e che il trofeo possa tornare con noi in Senegal. Da ora concentrato e lavorando per poter tornare e sentirmi un altro in questa seconda fase di competizione".