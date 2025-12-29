Como ancora a caccia di attaccanti: gli stop a Morata e Diao riporteranno il club sul mercato

A dispetto del buonissimo rendimento di Douvikas e del recente 3-0 di Lecce, la fame di attaccanti del Como non sembra avere fine: il club lacustre, come detto, segue con interesse Kaiki, terzino sinistro brasiliano classe 2003 in forza al Cruzeiro, ma la priorità, dopo gli stop di Morata e Diao, è quella di trovare un nuovo attaccante, informa Sky Sport.

Una volta chiuso il rinforzo offensivo, il Como potrebbe tornare sul giocatore brasiliano, che resta comunque un profilo gradito ed è cercato anche da diversi club portoghesi.

Nelle scorse ore, l'attaccante senegalese ha condiviso un messaggio attraverso il proprio account Instagram per manifestare la propria delusione circa la mancata partecipazione alla Coppa d'Africa: “A volte le cose non vanno come vorresti e la frustrazione di non poter uscire da lì pesa”, scrive sui social Diao, che continua: “Il mio 2025 si chiude un po' prima del previsto e si conclude un anno in cui ho potuto vivere entrambe le facce del calcio, una grande prima parte dove mi sono divertito di nuovo e stavo vivendo il mio momento migliore, e una seconda che è stata abbastanza dura e con Troppi intoppi”.