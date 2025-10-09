Como, Diego Carlos e Perrone esaltano Caqueret: "Grande talento, molto importante per noi"
I compagni di squadra del Como celebrano Maxence Caqueret. Il primo ad esprimersi ai canali ufficiali della società è stato il difensore Diego Carlos che ha dichiarato: "Quando un giocatore entra con l’obiettivo di alzare il ritmo, spingere la squadra in avanti e attaccare il più rapidamente possibile, serve qualcuno con una qualità incredibile e un grande controllo di palla. Max è un calciatore fantastico e un elemento molto importante per la squadra".
A fargli eco il centrocampista Maximo Perrone: "Max ha sempre un impatto positivo in campo. È un giocatore di grande talento, con una tecnica raffinata e una qualità straordinaria".
