Como, esordio in Nazionale argentina per Perrone. Nico Paz resta invece in panchina

Maximo Perrone non dimenticherà mai questo venerdì 14 novembre. Il centrocampista classe 2003 ha debuttato infatti con l'Argentina, entrando nel finale del match contro l'Angola (che aveva in campo gli italiani Gaspar, Rui Modesto, Luvumbo e Nzola). Nel suddetto match Lautaro Martinez ha trovato gol e assist, mentre il compagno di squadra al Como di Perrone, Nico Paz, non è neanche entrato.

Le amichevoli internazionali di oggi

Si sono disputate diverse amichevoli internazionali, con alcuni giocatori che militano in Serie A protagonisti con le proprie selezioni. Su tutti Lautaro Martinez, autore di un gol e un assist (per Messi) nel successo dell'Argentina contro l'Angola di Gaspar, Luvumbo, Nzola e Modesto. Vincono anche Corea del Sud e Giappone, che battono rispettivamente Bolivia e Ghana. Pari senza reti tra Canada ed Ecuador, resta quindi ancora a secco lo juventino David. L'Egitto di Salah cade a sorpresa contro l'Uzbekistan, successo di misura per l'Arabia Saudita contro la Costa d'Avorio.

Giappone - Ghana 2-0: 16' Minamino, 60' Doan

"Italiani" in campo: 88' Sulemana (Atalanta)

Canada - Ecuador 0-0

"Italiani" in campo: 85' David (Juventus), 79' Kone (Sassuolo), 77' Yeboah (Venezia)

Corea del Sud - Bolivia 2-0: 57' Son, 88' Cho

Angola - Argentina 0-2: 43' Martinez, 82' Messi

"Italiani" in campo: 90' Gaspar (Lecce), 90' Modesto (Udinese), 67' Luvumbo (Cagliari), 78' Nzola (Pisa), 85' Martinez (Inter), 0' Nico Paz (Como), 5' Perrone (Como)

Uzbekistan - Egitto 2-0: 4' e 43' Urunov

Arabia Saudita - Costa d'Avorio 1-0: 8' Al Shamat

"Italiani" in campo: 28' Bayo (Udinese), 45' Kossounou (Atalanta)