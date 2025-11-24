Como, Diego Carlos: "Giocare dopo la pausa non è mai facile. Lavoriamo tanto sulla difesa"
Nel pre partita di Torino-Como è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore dei lariani Diego Carlos. Queste le sue parole, iniziando da un'analisi del match: "Veniamo qui per vincere ma sappiamo che viene dopo la pausa delle nazionali e che questo può influenzare il match. Ci aspettiamo una partita difficile".
Come avete trovato l'equilibrio difensivo?
"Sono contento di far parte di questa difesa, stiamo lavorando tantissimo su questo aspetto"
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
