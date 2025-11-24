Como, Diego Carlos: "Giocare dopo la pausa non è mai facile. Lavoriamo tanto sulla difesa"

Nel pre partita di Torino-Como è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore dei lariani Diego Carlos. Queste le sue parole, iniziando da un'analisi del match: "Veniamo qui per vincere ma sappiamo che viene dopo la pausa delle nazionali e che questo può influenzare il match. Ci aspettiamo una partita difficile".

Come avete trovato l'equilibrio difensivo?

"Sono contento di far parte di questa difesa, stiamo lavorando tantissimo su questo aspetto"