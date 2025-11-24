Como, Diego Carlos: "La miglior difesa nasce dal lavoro e dalla fiducia nel gruppo"

Il difensore del Como, Diego Carlos, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Torino. Arrivato in estate, il centrale brasiliano ha commentato il rendimento della squadra lombarda, che dopo undici giornate vanta la miglior difesa del campionato nonostante il gol incassato nella gara contro la Roma.

Siete la miglior difesa del campionato dopo undici giornate, nonostante il gol subito ieri contro la Roma. Qual è il vostro segreto?

"È il frutto di un lavoro molto duro, intenso, che portiamo avanti da tempo. C’è grande fiducia in tutta la squadra, nello staff e in quello che facciamo ogni giorno. Tutto ciò che abbiamo costruito fin dall’inizio è stato molto bello. Spero che possiamo continuare così fino alla fine del campionato."

Possiamo dire che la chiave sia l’unione del gruppo e la costanza negli allenamenti?

"Sì, il segreto è proprio il lavoro della squadra, iniziato già dall’inizio della stagione. C’è grande fiducia tra noi giocatori e lo staff, e questo ci permette di difendere bene insieme e di ottenere risultati importanti anche nella fase difensiva."