Como, Europa ai piedi di Nico Paz: è il più giovane a segnare 8 gol nei top 5 campionati

Ventuno anni, a questo punto, sono solo un numero sulla carta d'identità di quello che ormai si sta imponendo come uno dei principali protagonisti della Serie A 2025/26. Nel 3-0 rifilato alla Lazio dal Como ieri sera c'è tanto, tantissimo, di Nico Paz che rimasto a digiuno dal gol - più generalmente dal bonus di campo - in 4 partite ha scelto la trasferta dell'Olimpico per tornare a segno.

Anzi, si è caricato sulle spalle la squadra e l'ha trainata alla vittoria a braccetto con Martin Baturina dopo la miriade di polemiche nate in seguito alla sconfitta subita col Milan. L'argentino in maglia numero 10, però, non solo si porta a casa una doppietta personale ma anche un record: è diventato il più giovane giocatore ad aver segnato almeno otto reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Esattamente 8 gol in questa Serie A per il classe 2004. Con 6 assist a corredo. Così, a distanza di una stagione, ha già superato il record personale di marcature. L'anno scorso vantava 6 reti, adesso può largamente puntare alla doppia cifra, visto che davanti a sé gli rimangono 17 partite. Oltre alla Coppa Italia. Il futuro è più che luminoso, il Como nel frattempo si prepara all'ardua sentenza del futuro. Nel frattempo il Real Madrid osserva.