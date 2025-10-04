Il Como torna a Bergamo e La Provincia scrive in prima pagina: "Voglia di fare il bis"

Poco più di un anno dopo il 2-3 con cui il Como si impose sull’Atalanta a Bergamo, i ragazzi di Cesc Fabregas vanno a caccia del bis. Da allora, però, molto è cambiato, sia dall’una che dall’altra parte. Nella Dea non c’è più Gian Piero Gasperini, sostituito da Ivan Juric che fin qui in campionato non ha ancora perso una partita, con 2 vittorie e 3 pareggi in 5 partite.

I lariani, invece, tra gennaio e l’estate hanno profondamente rivoluzionato la rosa, tanto che di quella formazione che vinse al Gewiss soltanto 3 ci saranno questa sera: Kempf, Perrone e Nico Paz. Per il resto Cesc Fabregas - squalificato - dovrà fare a meno dell’infortunato Sergi Roberto e dello squalificato Jesus Rodriguez. Per questo motivo in avanti potrebbe toccare di nuovo a Vojvoda, con Kuhn spostato sulla sinistra. Al centro del tridente della trequarti ci sarà ovviamente Paz, a sostegno dell’unica punta dove è testa a testa tra Douvikas - in vantaggio - e Morata.