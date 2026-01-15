Como, Fabregas elogia Allegri: "Mi piace la sua comunicazione, parla di semplicità"

Il mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Milan valido per il recupero della 16^ giornata di Serie A.

Confronto di allenatori con tassi di esperienza diversi: la Serie D come vuole far male alla Champions?

"Si è visto ieri sera che l'Albacete ha battuto il Real Madrid. Si deve fare uno sforzo in più, giocare con coraggio e non perdere la speranza. Bisogna essere una famiglia e andare tutti nella stessa direzione, se manca qualcuna di queste caratteristiche è sempre più difficile".

Cosa le ha dato fastidio a livello tattico delle squadre di Allegri?

"Mi piace molto la sua comunicazione, la studio per imparare. Ne ho parlato anche con Morata che lo ha avuto, mi piace quando parla sempre di semplicità. Delle volte noi allenatori vogliamo dare tante informazioni e giocatori diventano pazzi, mentre lui si esprime con la chiarezza giusta. E' importante al Milan: quando alleni Modric e altri con una grandissima carriera, si deve gestire tutto in modo diverso rispetto a qui a Como dove lavoriamo con i giovani e in questo lui è il numero uno".

Cosa può dare stasera Da Cunha?

"Un giocatore importante, è il numero 8 della squadra in questo momento e il filtro della squadra. E' cresciuto tanto con me e io con lui. Per me è un soldato e regala tantissima gioia. Non manca mai un allenamento e sempre vuole crescere. Lo scorso anno era esterno a sinistra ed è cresciuto molto in questo ruolo a centrocampo".